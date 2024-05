Nach versuchtem Bankraub in Wien: Fahndung läuft

Unverrichteter Dinge musste am Freitagvormittag ein Bankräuber in Wien-Floridsdorf wieder abziehen. Er stürmte gegen 10 Uhr in eine Bankfiliale und forderte: „Göld her, sonst schepperts!“ Die Bankangestellten blieben jedoch standhaft und so blieb dem Mann nichts anderes übrig, als ohne Beute die Flucht zu ergreifen. Laut erstem Ermittlungsstand der Polizei führte ihn diese in Richtung Bahnhof Floridsdorf. Eine großangelegte Fahndung läuft. Aufgrund der Fahndung kam es in dem Gebiet kurzzeitig zur Einstellung öffentlicher Verkehrsmittel kommen.

Täterbeschreibung männlich ca. 1,80 Meter groß blaue Kapuzenjacke FFP-3-Maske graue Jogginghose weiße Sportschuhe