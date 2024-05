Klagenfurts Gastgärten bleiben zur Fußball-EM länger geöffnet

Die Fußballspiele der Europameisterschaft mit so vielen Gleichgesinnten wie möglich zu schauen, gehört für eingefleischte Fans dazu. Nachdem bereits am gestrigen Donnerstag – wie berichtet – Forderungen laut wurden, die Gastgärten in Klagenfurt dafür länger offen halten zu dürfen, kündigte Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) heute genau dies an!

„Wir wollen kein Spielverderber sein“

„Die Fußball-EM ist das sportliche Großereignis in diesem Jahr. Selbstverständlich wollen wir kein Spielverderber sein. Daher ist es den Klagenfurter Gastronomiebetrieben erlaubt, für die Dauer der Fußball-EM ihre Gastgärten genehmigungsfrei bis zum Ende der TV-Übertragung offenzuhalten“, teilte Bürgermeister Scheider mit.