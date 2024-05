Schüler (15) in Linz von Straßenbahn erfasst

Ein 15-jähriger Schüler aus Linz, der in einer Gruppe unterwegs war, wollte gestern, am 16. Mai gegen 13.45 Uhr, mit dem Fahrrad die Ferihumerstraße in der oberösterreichischen Landeshauptstadt überqueren. Dabei wurde er von einer herannahenden Straßenbahn erfasst und zwischen Straßenbahngarnitur und Gehsteig eingeklemmt. „Der Schüler wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und nach der Erstversorgung in ein Linzer Krankenhaus gebracht“, erklärt die Polizei abschließend.