Bester Spieler & Trainer: Sturm holt sich noch zwei „Titel“

Veröffentlicht am 17. Mai 2024, 13:52 / ©SK Sturm Graz

Nachdem der SK Sturm Graz bereits den Cupsieg feiern durfte und kurz vor dem Gewinn der österreichischen Meisterschaft steht – gewinnt man am Sonntag gegen Austria Klagenfurt, ist man Meister -, haben die Grazer nun zwei weitere Titel eingeheimst. Otar Kiteishvili wird Spieler und Christian Ilzer Trainer der Saison. Durchgeführt wurde die Wahl unter den Trainern, Präsidenten und Managern der Fußball-Bundesliga.

Markus Schopp zweitbester Trainer der Saison

Kiteishvili war in der bisherigen Saison an 14 Treffern von Sturm Graz beteiligt, mehr werden es auch nicht werden, da er am Sonntag gesperrt fehlt. Auf Platz zwei kam mit Alexander Prass ebenfalls ein Spieler der Grazer. Der beste Torhüter der Saison war für die Vereinsoffiziellen Alexander Schlager, der beste Newcomer Karim Konate, die beide von Red Bull Salzburg sind. Hinter Ilzer landete übrigens mit Markus Schopp der Trainer des zweiten steirischen Bundesligisten, Hartberg.