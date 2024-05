Auf frischer Tat ertappt: Mutter (41) und Söhne (18,19) festgenommen

Bedienstete der Polizeiinspektion Wolkersdorf konnten gegen 3.20 Uhr drei slowakische Beschuldigte – eine 41-jährige Frau und ihre beiden Söhne im Alter von 18 und 19 Jahren – in einem Kellerabteil antreffen und vorläufig festnehmen. Die Beschuldigten hatten unter anderem auch ein E-Bike und einen E-Scooter zum Abtransport bereitgestellt. Die Höhe des verursachten Gesamtschadens ist derzeit noch unbekannt.

In Justizanstalt eingeliefert

Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, übernahmen die weitere Amtshandlung. Sie konnten den Beschuldigten einen versuchten Einschleichdiebstahl in eine Wohnung in Wolkersdorf in derselben Nacht zuordnen. Die Beschuldigten waren bei der Einvernahme nicht geständig und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.