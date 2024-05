Grüne in der Krise: Massiver Vertrauensverlust wegen Lena Schilling

Seit zehn Tagen herrscht bei den Grünen eine Ausnahmesituation. Über den von „der Standard“ publik gewordene Vorwürfe gegen die EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling, gepaart mit Fehlern in der Krisenkommunikation der Parteispitze, haben zu einem massiven Vertrauensverlust geführt. Die jüngsten Umfragewerte zeigen einen dramatischen Absturz im Vertrauensindex für Schilling, der in diesem Ausmaß beispiellos ist.

Schilling bedauert verletzende Aussagen

Noch bevor Lena Schilling, Parteichef Werner Kogler und Generalsekretärin Olga Voglauer am Freitag neue Wahlplakate präsentierten, nutzte Schilling die Gelegenheit, um sich zu den Vorwürfen zu äußern. Sie erklärte, dass es sich für sie „falsch angefühlt“ habe, „über Dinge zu reden, die stark in mein Privatleben hineingehen“. Sie räumte jedoch ein, dass sich viele mehr Transparenz und Offenheit von ihr gewünscht hätten und gestand ein, dass sie möglicherweise zu defensiv agiert habe. Schilling bedauerte, Menschen „gekränkt“ zu haben und betonte, dass es nie ihre Absicht gewesen sei.

Entschuldigung bei Familie Bohrn Mena

Schilling entschuldigte sich bei Veronika und Sebastian Bohrn Mena, die sie fälschlicherweise beschuldigt hatte. Sie hatte behauptet, Sebastian Bohrn Mena sei gegenüber seiner Frau gewalttätig gewesen, was Veronika Bohrn Mena vehement auf X (ehemals Twitter) dementierte.

Falsche Belästigungsvorwürfe und ein skandalöser Rücktritt

Ein weiterer Kritikpunkt an Schilling betrifft falsche Belästigungsvorwürfe gegen den zurückgetretenen Abgeordneten Clemens Stammler. Sie behauptete, es habe Belästigungsvorwürfe gegeben, was jedoch nie der Fall war. Stattdessen sei Stammlers Rücktritt auf eine Handgreiflichkeit gegenüber einem Journalisten zurückzuführen gewesen. Laut Stammler habe Schilling andere Gäste auf einer Feier falsch informiert, was zu einer Eskalation der Situation führte.

Auseinandersetzungen innerhalb der Partei

Zusätzlich zu diesen Vorwürfen wurden Gerüchte laut, dass Schilling grüne Klubchefin Sigrid Maurer diverse Affären angedichtet habe. Schilling wies diese Vorwürfe als „skurrile Geschichte“ zurück und betonte, dass sie nie behauptet habe, Maurer habe sich ihr gegenüber falsch verhalten.

Verleumdungen gegenüber Journalisten

Schilling soll auch Gerüchte über zwei Journalisten verbreitet haben. Einem unterstellte sie Affären mit Grünen-Politikerinnen, während sie dem anderen sexuelle Belästigung vorwarf. Eine interne Untersuchung in einem Medienhaus ergab jedoch, dass dem betroffenen Journalisten kein Fehlverhalten nachgewiesen werden konnte. Schilling erklärte hierzu, sie habe das Unternehmen nicht selbst kontaktiert und sei nie von ihm kontaktiert worden.

Konsequenzen und Ausblick

Auf die Frage, ob sie je an Rücktritt gedacht habe, antwortete Schilling mit „Nein“. Sie gab zu, dass die vergangenen Tage für sie schwierig gewesen seien, zeigte sich jedoch zuversichtlich, das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückgewinnen zu können. Generalsekretärin Voglauer bestätigte, dass die Entscheidung, mit Schilling in die Wahl zu gehen, von Anfang an klar gewesen sei. Die Grünen stehen vor einer schwierigen Aufgabe: Die Partei muss nicht nur das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen, sondern auch intern für klare Verhältnisse sorgen. Ob Lena Schilling in der Lage sein wird, diese Herausforderungen zu meistern, bleibt abzuwarten. Das sagen die Kärntner Grünen zu dem Theam „Lena Schilling“. 5 Minuten hat hier berichtet.