Ehefrau ermordet: Wollte Mann Gewaltfantasien ausleben?

Schon einmal etwas über „Snuff-Filme“ gehört? Nein? Das ist wahrscheinlich auch gut so. Denn in diesen Szenen wird gezeigt, wie Menschen auf bestialische Art und Weise vergewaltigt, gefoltert oder getötet werden. Derartige Videos sind selbstverständlich illegal.

17 tiefe Schnitte: Frau verblutete

Diese sexuelle Gewaltfantasie war auch das dunkle Geheimnis jenes 70-jährigen Mannes, der seine Ehefrau mit 17 tiefen Schnitten am 7. Juli 2023 in ihrem Haus in Eberndorf (Bezirk Völkermarkt/ Kärnten) getötet hatte. Laut dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hätten jene Verletzungen mit dem Stanleymesser dazu geführt, dass das Opfer verblutete.

Brutale Fantasie als Mordmotiv?

Im Laufe der Ermittlungen kam dieses schockierende Detail auch ans Tageslicht. 5 Minuten berichtete. Lange Zeit gab es kein Mordmotiv, doch alle Zeichen deuten darauf hin, dass er an jenem Tag seine brutale Fantasie an seiner Ehefrau ausgeübt haben könnte. Damals hieß es, dass die Frau in der Küche ausgerutscht sei und der Mann von einem Moment, auf den anderen total in Rage geraten sei – er selbst wisse nicht, wieso. „Dann ist er laut eigenen Aussagen mit dem Stanley-Messer auf sie losgegangen”, so Sprecher der Staatsanwaltschaft Markus Kitz damals gegenüber 5 Minuten.

Polizei nahm Verdächtigen fest, aber nicht wegen Mordes

Alkohol war an jenem Tag auch im Spiel. Nach der Bluttat setzte er sich betrunken ins Auto und raste über die A2 Südautobahn. Es kam zu einem Unfall. Als dann die Polizei und Rettung anrückten, war der Niederländer so aggressiv, dass er festgenommen wurde. Zu diesem Zeitpunkt wusste die Polizei noch nichts vom Mord – erst als die Tochter Anzeige erstattete. In dem Haus in Eberndorf wurde dann die Leiche der Frau entdeckt.

Niederländer soll in ein forensisch-therapeutisches Zentrum kommen

Nun muss sich der 70-jährige Niederländer wegen der Bluttat am kommenden Dienstag, dem 21. Mai, am Landesgericht wegen der Bluttat verantworten. Im Verhandlungsspiegel heißt es diesbezüglich: „Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Klagenfurt habe der Angeklagte in Auslebung seiner sexuellen Gewaltfantasien in Anlehnung an ‚Snuff-Filmvorlagen‘ die Tathandlungen vollzogen.“ Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt stellte daher auch den Antrag, dass der Angeklagte in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht werden soll. Bei dem Prozess hat Richter Christian Liebhauser-Karl den Vorsitz. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.05.2024 um 15:00 Uhr aktualisiert