Wärmstes Jahr der Messgeschichte sorgte für massiven Bergsturz

Der jährliche Klimastatusbericht, erstellt vom Climate Change Centre Austria (CCCA) in Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur und GeoSphere Austria, dokumentiert diese und weitere Wetterextreme. Der Bericht wird im Auftrag des Klima- und Energiefonds sowie der Bundesländer erstellt.

Mehr Niederschlag und extreme Wetterereignisse

Nicht nur die Temperaturen waren extrem, auch die Niederschlagsmengen stiegen erheblich an. Das Jahr 2023 verzeichnete um 21 % mehr Niederschlag als gewöhnlich und war somit das drittniederschlagsreichste Jahr seit 1961.

Wetterextreme und ihre Auswirkungen

Am 11. Juni führte der aufgetaute Permafrost in der Silvrettagruppe zu einem massiven Bergsturz. Rund 1 Mio. m³ Gestein brachen ab, wodurch der Südgipfel des Fluchthorns um etwa 20 Meter niedriger wurde.

Erdrutsche in der Steiermark

In der Steiermark verursachten tagelange Regenfälle 280 Erdrutsche. Nahezu 1.000 Feuerwehren waren mit 16.000 Einsatzkräften mehr als 6.000 Mal im Einsatz, um die Schäden zu bewältigen. Die Kosten der Schäden zwischen dem 3. und 6. August beliefen sich auf über 100 Mio. Euro.

Überschwemmungen und Evakuierungen in Kärnten

Zeitgleich sorgten Niederschläge im Süden Österreichs für Überschwemmungen, Hochwasser, Murenabgänge und hohe See- und Grundwasserspiegel. In Kärnten mussten in 66 von 132 Gemeinden Menschen evakuiert werden.

Wichtige Maßnahmen zur Klimaanpassung

Der Klimastatusbericht 2023 verdeutlicht erneut die Dringlichkeit gezielter Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. Die wachsende Anzahl extremer Wetterereignisse und ihre schweren Folgen machen deutlich, dass sowohl bereits bestehende als auch zukünftig zu erwartende Auswirkungen des Klimawandels effektiv adressiert werden müssen. Österreich steht vor der Herausforderung, sich auf ein sich änderndes Klima einzustellen und Maßnahmen zu ergreifen, um zukünftige Schäden zu minimieren und die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen.