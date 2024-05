280 Erdrutsche in vier Tagen: 2023 war in der Steiermark extrem

Wettertechnisch gesehen war das Jahr 2023 wahrlich kein einfaches, wie der diesjährige Klimastatusbericht von „Climate Change Centre Austria – CCCA“ in Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur und „GeoSphere Austria“ zeigt. Während im Jänner teils heftige Schneefälle das Wettergeschehen dominierten, sorgten im Februar Sturm und Windböen für umgestürzte Bäume, Anfang April setzte dann Spätfrost den Obstbäumen stark zu. In den Monaten Mai, Juni und Juli waren kaum Tage dabei, an denen Österreich nicht von Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und Hagel heimgesucht worden ist.

Massive Niederschläge im Süden sorgen für Katastrophenzustände

Anfang August war dann vor allem der Süden massiv von starken Niederschlägen betroffen, in einigen steirischen Gemeinden mussten dabei sogar Menschen evakuiert werden. Weit über zehn Gemeinden wurden zudem zum Katastrophengebiet erklärt. Die Unwetter verursachten unzählige Schäden in Form von Überschwemmungen, Hochwasser, Murenabgängen und Erdrutschen sowie hohen See- und Grundwasserspiegeln.

©Freiwillige Feuerwehr St. Josef in der Weststeiermark | Massive Regenfälle und Unwetter… ©Feuerwehr Leibnitz | …haben Anfang August… ©Feuerwehr Leibnitz | …die Steiermark heimgesucht.

16.000 Florianis mehr als 6.000-mal im Einsatz

Durch die tagelangen Niederschläge kam es in der Steiermark zu 280 Erdrutschen, knapp 1.000 Feuerwehren waren mit etwa 16.000 Florianis mehr als 6.000-mal im Einsatz. Insgesamt hat man in der Zeit vom 3. bis zum 6. August Gesamtschäden von über 100 Millionen Euro verzeichnet, wie in dem Klimastatusbericht zu lesen ist. „Die beiden darauffolgenden Monate September und Oktober gehen gemeinsam als „wärmster Herbst“ in die Messgeschichte ein“, so die Verfasser. Den gesamten Bericht könnt ihr euch hier herunterladen.