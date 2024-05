Klimastatusbericht: 50% aller Gemeinden in Kärnten wurden 2023 evakuiert

Der jährliche Klimastatusbericht, erstellt vom Climate Change Centre Austria (CCCA) in Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur und GeoSphere Austria, dokumentiert diese und weitere Wetterextreme. Der Bericht wird im Auftrag des Klima- und Energiefonds sowie der Bundesländer erstellt.

Überflutungen und Evakuierungen in Kärnten

In Kärnten sorgten heftige Regenfälle für weitreichende Überschwemmungen und Hochwasser. Diese extremen Wetterbedingungen führten zu Murenabgängen und Erdrutschen, die erhebliche Schäden an Infrastruktur und Wohngebieten verursachten. Infolge der schweren Niederschläge stiegen die See- und Grundwasserspiegel auf besorgniserregende Höhen, was die Situation zusätzlich verschärfte.

©Daniel Raunig

66 von 132 Gemeinden mussten evakuiert werden

Insgesamt mussten in Kärnten 66 von 132 Gemeinden evakuiert werden. Zahlreiche Häuser und Straßen wurden überflutet, wodurch viele Menschen ihre Wohnungen verlassen mussten. Die lokalen Behörden standen vor enormen Herausforderungen, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten und die Schäden zu begrenzen.