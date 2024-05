Haus kurz verlassen: Essen am Herd verursachte Küchenbrand

Veröffentlicht am 17. Mai 2024, 16:09 / ©FF Peratschitzen

Am heutigen Freitag, dem 17. Mai, gegen 8 Uhr, stellte ein 76-jähriger Mann in Kühnsdorf, Bezirk Völkermarkt, in der Küche seines Wohnhauses einen Kochtopf auf den Elektroherd, um ein Schmorgericht zuzubereiten.

Kurz das Haus verlassen

Nur für kurze Zeit verließ er das Haus, während das Essen am Herd schmorte. Als er zurückkam, bemerkte er die starke Rauchentwicklung. „Da ein Betreten des Hauses nicht mehr möglich war, verständigte ein Nachbar die Feuerwehr“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten.

Feuerwehr rückte aus

Die Freiwilligen Feuerwehren Kühnsdorf und Peratschitzen rückten mit 16 Kräfte aus und konnten den Brand rasch löschen. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.