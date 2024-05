Schrecklich: Jungvögel in Fassade qualvoll verendet

Veröffentlicht am 17. Mai 2024, 16:44 / ©BF Klagenfurt

Bis zum letzten Moment hoffte die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die Abteilung Naturschutz der Stadt Klagenfurt darauf, die Vogel-Familie lebend zu finden. Doch leider bewahrheiteten sich die schlimmsten Befürchtungen.

Löcher wurden einfach verschlossen

Mit der Drehleiter rückten die Berufsfeuerwehr Klagenfurt schließlich am Donnerstag, dem 16. Mai, zu dem Mehrparteienhaus im Bezirk St. Peter aus. „Der Verdacht lag nahe, dass sich hinter frisch verputzten Löchern in einer Hausfassade eines Wohnblockes Vogelküken oder Brutstätten befanden. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Naturschutz und dem Verein Vogelhilfe Kärnten öffneten wir die Löcher über die Drehleiter, um der Sache auf den Grund zu gehen“, heißt es von den Florianis.

Schlimmsten Befürchtungen bewahrheiteten sich

Kaum waren die Löcher geöffnet, machten die Einsatzkräfte den erschreckenden Fund. Die vier Jungvögel waren qualvoll in der Fassade verendet. Auch ein Vogelei befand sich darin. Nun stellt sich die Frage, warum das Loch zugespachtelt wurde, obwohl die Vögel sich darin befanden. Ein Strafverfahren gegen das Unternehmen, das mit der Schließung der Löcher beauftragt wurde, wird eingeleitet. Für die Florianis war es jedenfalls ein schwerer Einsatz: „Es ist herzzerreißend, solche Taten zu sehen, die uns alle betroffen machen. Die geborgenen Tiere wurden a die Abteilung Naturschutz und den Verein Vogelhilfe Kärnten übergeben“, heißt es abschließend.

