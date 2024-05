Kärntner Almschutzgesetz: Geht es nun auch dem Biber an den Kragen?

Seitens der Tierschützer gibt es bereits heftige Proteste, im Visier ist ein Mal mehr Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) der die Idee dazu hatte und damit laut den Tierschützern versucht, politisches Kleingeld einzusammeln.

Wird nun auch der Biber zum Problem?

„Naja, fehlt ja nur noch ein Chor der Wölfe, der auf der Alm dazu gemeinsam das Lied ‚Ich steh auf Bergbauernbuam‘ heult“, kommentiert dazu ein Mitarbeiter von Martin Balluch, Chef des Vereines gegen Tierfabriken (VGT) sarkastisch. Und: „Die gleichgeschaltete Gruberpresse liefert dazu gleich eine Nummer der Risshotline, an die man sich wenden kann, wenn man einen Wolf irgendwo sieht oder hört“. Aber neben dem Wolf, von dem, wie berichtet, schon 10 Jungtiere erfolgreich erlegt wurden, ist nun auch der Biber ins jagdliche Rampenlicht gerückt. Auch von ihm soll es langsam aber sicher in Kärnten zu viele geben. „Während beim Wolf argumentiert wird, er könnte ja ein Kind fressen, wird beim Biber befürchtet, ein angefressener Baum könnten umfallen und Schaden an Mensch oder Tier anrichten. Auch dazu wird und was einfallen, wenn eine Verordnung vom Gruber kommt“, so Balluch.

Fehlt das Geld für den Schutz der Tiere?

Dem WWF ist zum Biber, aber besonders zu den Abschussverordnungen von Wölfen einiges eingefallen. In einer Aussendung, die 5 Minuten vorliegt, heißt es dazu: „Die Kärntner Verordnungen zu Biber und Wolf sind aus mehreren Gründen rechtswidrig. Erstens gibt es keinen Rechtsschutz für Verordnungen, wie ihn die Aarhus-Konvention vorsieht. Deshalb läuft auch bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich. Hohe Strafzahlungen drohen, wenn Österreich hier nicht bald einlenkt. Zweitens darf ein Abschuss immer nur das letzte Mittel sein, wenn andere Maßnahmen nicht helfen. In Kärnten ist der Abschuss aber oft das erste Mittel der Wahl. Das liegt auch daran, dass das Land kein Geld für Präventionsmaßnahmen zur Verfügung stellt. Somit werden weder der Baumschutz noch der Herdenschutz gefördert. Insbesondere die Bauern werden seit Jahren im Stich gelassen. Es gibt nachweislich Kärntner Weidetierhalter, die ihre Tiere gerne schützen würden, es aber aufgrund fehlender Mittel nicht können. Neben der fehlenden Förderung des Herdenschutzes gibt es in Kärnten auch kein gutes Monitoring. Daher ist auch nicht bekannt, wie sich die Abschüsse auf die Biber- und die Wolfspopulation auswirken.“