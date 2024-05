Erstes Polit-Attentat war in Kärnten

Was dabei übersehen wird: Das erste Schussattentat der jüngeren Vergangenheit auf einen hochrangigen Politiker in Mitteleuropa gab es in Kärnten. Am 6. Oktober 1987 wurde im Klagenfurter „Volkskeller“ der damalige Landeshauptmann und SPÖ-Chef Leopold Wagner niedergeschossen.

Schütze war einzelgängerischer Lehrer

Die Parallelen zum Mordanschlag auf den Premier unseres Nachbarlandes sind auffallend. War es in der Slowakei laut Medien ein „einsamer Wolf“, der auf Fico schoss, war es in Klagenfurt mit Franz Rieser ein verhärmter und einzelgängerischer Lehrer, der die Schüsse abgab. War es in der Slowakei dem Vernehmen nach Unzufriedenheit mit der Politik Ficos, die den Attentäter zu seiner Wahnsinnstat trieb, war es in Klagenfurt die Unzufriedenheit mit Wagners rotgefärbter Personalpolitik im Schulbereich. Robert Fico wurde lebensgefährlich verletzt, dürfte aber ersten Meldungen zufolge außer Lebensgefahr sein. Leopold Wagner überlebte ebenfalls schwerstens verletzt. Wagner blieb aber nur noch ein Jahr in der Politik, ehe er an Peter Ambrozy übergab.

War nach 34 Monaten wieder ein freier Mann

Nur ein Aspekt ist im aktuellen Geschehen eher undenkbar – ohne der slowakischen Justiz vorgreifen zu wollen. Rieser wurde nicht wegen Mordes oder Mordversuchs verurteilt, er erhielt wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung eine verhältnismäßig milde Strafe von drei Jahren Haft und war nach 34 Monaten im Gefängnis wieder ein freier Mann. Im Jahr 2007, exakt 20 Jahr nach seiner Tat, starb Franz Rieser.