Kräftiges Hagelgewitter über die Steiermark gezogen

Kräftige Hagelgewitter haben sich heute Nachmittag in der Steiermark gebildet. Während es auch in und rund um die Landeshauptstadt ungemütlich wurde, sodass sogar die Schlossbergbahn und einzelne Buslinien für kurze Zeit stillstanden, hat es die Obersteiermark etwas stärker getroffen. Wie die „Österreichische Unwetterzentrale“ auf Facebook zeigt, sind dort teils ganze Straßenzüge weiß gewesen.

Am meisten Regen in St. Radegund

Am meisten Regen ist heute in der Steiermark jedenfalls bisher in St. Radegund (Bezirk Graz-Umgebung) mit knapp 50 Litern gefallen. Auch die Anzahl an Blitzen kann sich durchaus sehen lassen, berichtet die „Unwetterzentrale“. Stand 17.40 Uhr wurden in der Steiermark fast 3.700 Entladungen gemeldet.

Am Wochenende wird es wieder ruhiger

Am Wochenende können wir aber jedenfalls wieder etwas durchatmen, da wird es weitestgehend sonnig und trocken bleiben – nur im Bergland ist wieder vereinzelt Regen möglich. Ab Montag könnte dann das nächste Tief wieder für deutlich unbeständigere Verhältnisse sorgen.