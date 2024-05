Wie cool! Silbersee-Opening steht wieder an

Die große Silbersee-Opening-Party steht wieder an. Wasser-Action, Street-Workout und Holifest: All das wird es am kommenden Freitag, dem 24. Mai 2024, beim offiziellen Opening am Silbersee geben. Die große Eröffnungsparty startet ab 14 Uhr. Das Programmangebot ist vielfältig und beinhaltet jede Menge Spaß für die ganze Familie. Auch ein Live-DJ wird für Stimmung sorgen. Bei Schlechtwetter ist der Ersatztermin am 7. Juni 2024. Mehr Infos findest du hier.