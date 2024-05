Beim Holzarbeiten Finger abgetrennt – ins Krankenhaus geflogen

Veröffentlicht am 17. Mai 2024, 18:12 / ©Peter Umlauft

Am 17. Mai 2024, gegen 12:40 Uhr, führte ein 68-jähriger Österreicher in Kappl Arbeiten mit einem Holzspalter durch. Dabei geriet der Mann mit der Hand zwischen Spaltkeil und Maschine und trennte sich einen Finger der linken Hand ab. Angehörige setzten einen Notruf ab. Der 68-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen.