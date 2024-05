Mitten im Wohngebiet: Steirischer Steinbock irrte auf Abwegen

Der etwa achtjährige Steinbock schlief vor Garagen und stillte seinen Hunger in Gärten.

In Gehege gebracht

Veröffentlicht am 17. Mai 2024, 18:22 / ©Weizer Jägerschaft

Doch nicht nur war der Steinbock im dicht besiedelten Gebiet im Bezirk Weiz in den Ortschaften Fladnitz, Passail und Mitterdorf-Dörfl unterwegs, er schlief auch vor Garagen und stillte seinen Hunger in Gärten – und das seit Sonntag, wie die steirische Landesjägerschaft nun in einer Aussendung mitteilt. Anfänglich wurde vermutet, dass das Tier aus einem Gehege entwischt sei, das Verhalten des Tieres bestärkte diese Vermutung auch.

Steinbock wurde narkotisiert

Bezirksjägermeister Sepp Kleinhappl stand in engem Kontakt mit dem zuständigen Amtstierarzt Gerhard Kutschera. Aufgrund der Verletzungsgefahr für das Tier selbst, aber auch der nicht einschätzbaren Reaktion auf Hunde oder den Straßenverkehr hat man sich zur Narkotisierung des Tiers entschlossen. Eine Unterbringungsmöglichkeit wurde im Vorfeld abgeklärt und das narkotisierte Tier in sein neues Zuhause transportiert.

Artgerechte Unterbringung gewährleistet

Ein paar Tage wird das Tier noch in Quarantäne verbringen, danach steht ihm ein 18 Hektar großes, eingezäuntes Gelände zur Verfügung, in dem auch bereits Steinwild gehalten wird. Sowohl die artgerechte Unterbringung als auch die soziale Einbindung in das kleine Rudel seien damit gewährleistet, erklärt die Landesjägerschaft abschließend.