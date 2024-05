Inflation nur bei 3,5 Prozent – Einkaufen wurde trotzdem deutlich teurer

Veröffentlicht am 17. Mai 2024, 18:49 / ©5 Minuten

„Im April 2024 ist die österreichische Inflation auf 3,5 Prozent gesunken – das ist der niedrigste Wert seit September 2021. Erstmals seit Beginn des starken Anstiegs der Verbraucherpreise im Jahr 2021 hatten die Gaspreise einen deutlich dämpfenden Effekt auf die Inflation. Auch die Pauschalreisen haben im April wesentlich zum Rückgang der Teuerung beigetragen, statt wie in den zwölf Monaten zuvor stark preistreibend zu wirken. Allerdings liegen die Preisanstiege in der Gastronomie weiterhin über dem Durchschnitt und der Preisauftrieb an den Tankstellen hat sich sogar verstärkt“, weiß Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Restaurants und Hotels als bedeutendste Inflations-Treiber

Ohne die Verbilligungen für Pauschalreisen und Gas hätte die Inflation übrigens 3,9 Prozent betragen, der bedeutendste Treiber für die Inflation im Jahresvergleich waren die Preise für Restaurants und Hotels, die um 7,6 Prozent angestiegen sind. Für Wohnen, Wasser und Energie zahlte man im April 2024 um 3,2 Prozent mehr als im April 2023, Gas wurde im Vergleich zum Vorjahr um 13,1 Prozent billiger.

Täglicher und wöchentlicher Einkauf deutlich teurer

Wie aber schaut es mit dem täglichen und wöchentlichen Einkauf aus? Hier präsentiert die „Statistik Austria“ ein ernüchterndes Ergebnis. Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der den täglichen Einkauf widerspiegelt und überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen oder den Kaffee im Kaffeehaus enthält, stieg im April im Jahresabstand um 4,3 Prozent an. Das Preisniveau des Miniwarenkorbs, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe beinhaltet, stieg im Jahresvergleich gar um 4,9 Prozent an.