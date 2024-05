Von Wanderweg abgekommen: Niederländer per Heli gerettet

Am 15. Mai 2024 gegen 13.30 Uhr beabsichtigte ein Ehepaar aus den Niederlanden in Fontanella mit ihren beiden Hunden auf dem Rundweg Garlitt zu wandern. Zwischen der Bartholomäusalpe und der Oberen Gumpenalpe kam das Paar in nördliche Richtung vom Wanderweg ab und begab sich in zuerst mit Schnee bedecktes, in weiterer Folge zusätzlich noch steil abschüssiges Gelände. Nachdem weder ein Weiterkommen noch ein Umkehren möglich war, verständigten die beiden Urlauber die Polizei. Sie wurden mittels Hubschrauber aus der Notlage geborgen und blieben unverletzt.