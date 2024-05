Neuer Party-Hotspot am Wörthersee: Der „Vaibz Club“ öffnet seine Türen

So sieht der Vaibz Club in Hartberg, Steiermark, aus.

Veröffentlicht am 17. Mai 2024, 19:35 / ©Vaibz Hartberg

Ob Hip-Hop, House oder R’n’B – was die Musikrichtungen angeht, wird so ziemlich alles im neuen „Vaibz Club“ in Velden vertreten sein. Das Führungsteam aus der Steiermark, Raphael Grassel, Maximilian Dumuta und Felix Koller, ist kaum älter als 25 Jahre und weiß genau, worauf die Menschen beim Feiern wert legen. „Exklusivität, aber bodenständig – das ist unser Motto“, erzählt Felix im Gespräch mit 5 Minuten.

Exklusiv, aber bodenständig

Was soll man sich nun unter diesem Motto vorstellen? „In unserem Club ist der Eintritt erst ab 18 Jahren erlaubt. Mit dem Look im Inneren, den exklusiven Events, den VIP-Areas, DJ’s aus den Großstädten und dem top Service wollen wir unseren Gästen Exklusivität gewähren. Bodenständig sind wir, weil wir versuchen, die Preise leistbar zu halten. Wir wissen, dass das vielen heutzutage wichtig ist.“ Klingt ja richtig spannend, aber kommt das auch gut an?

„Disco Bull“ wird neues Leben eingehaucht

Die Antwort ist ja! Denn die Burschen führen bereits seit knapp zwei Jahren den „Vaibz Club“ und den „Vaibz Beach“ in Hartberg, Steiermark. „Als sich unsere Wege 2022 damals gekreuzt haben, hatten wir die Idee dazu. Wir wussten, dass in Hartberg die Nachfrage nach einer Party-Location groß ist, aber es kaum ein Angebot gibt. Und der Club ist richtig gut angekommen.“ Also kam den drei Steirern auch bald eine Expansion im Sinn. Die Suche nach einer passenden Location begann. Und siehe da: Sie haben eine in Velden gefunden. Die Räumlichkeiten der ehemaligen Disco Bull Velden werden die Heimat des neuen „Vaibz Clubs“.

Ganzjähriger Party-Hotspot

Der „Vaibz Club“ in Velden soll zum ganzjährigen Party-Hotspots werden, der die Nachtschwärmer rund um den Wörthersee anlocken soll. „In der Wintersaison werden wir den Betrieb etwas reduzieren, aber nicht schließen. Wir werden ganzjährig geöffnet haben. Uns war es vor allem wichtig für Einheimische, aber auch für Touristen ansprechend zu sein“, so Felix weiter.

„Dress to impress“

Auch das Thema Sicherheit ist im „Vaibz Club“ großgeschrieben. Kurzum, wer sich nicht zu benehmen weiß, der fliegt raus. Überhaupt ist der Eintritt erst ab 18+ erlaubt. Und auch auf die Kleidung wird geachtet, ganz nach dem Motto „dress to impress“. „Natürlich sind wir da nicht all zu streng, aber Sport- und Arbeitsbekleidung sind nicht erlaubt.“ Ein erfahrenes Security-Team wird den drei zur Seite stehen.

Eröffnung im Juni

Na, seid ihr schon gespannt auf den Club? So viel können wir euch bereits verraten: Die Location sieht innen ganz anders aus, als davor zu „Bull“-Zeiten. Dagegen wird es aber ganz dem „Vaibz“-Stil treu sein – die Hängepflanzen auf der Decke dürfen da also nicht fehlen. Aber bis zur Eröffnung ist es ohnehin nicht mehr lange. Schon am Freitag, dem 7. Juni 2024, findet die Opening-Party statt.

