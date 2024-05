Grazer SPÃ–-Jungpolitiker erhÃ¤lt Morddrohungen: „Das ist Dauerthema“

Veröffentlicht am 17. Mai 2024, 20:00 / ©kk / privat

Von „Drecks-Kanacke“ bis „I bring di um“ sei bei den Drohungen und Hassnachrichten fast alles dabei, erklärt SPÖ-Jungpolitiker Mustafa Durmus im Gespräch mit 5 Minuten. Er ist schon als trojanisches Pferd bezeichnet worden. Aus den Hassnachrichten, die ihn unter anderem erreicht haben, hat er „inspirierende Zitate“, wie er es bezeichnet gemacht.

Drohungen kommen „quer über alle Plattformen“

Die Drohungen gegen ihn seien Dauerthema, verrät er. Sie würden auch quer über alle Plattformen im Internet kommen, von TikTok, über Twitter, Instagram bis hin zu E-Mails. „Meistens sind es aber eigens dafür angelegte Accounts mit vier Followern. Anzeigen bringen da nichts“, weiß er. Er lösche die gravierenden und strafrechtlichen Sachen, den Rest würde er unter den Postings stehen lassen.

Schweinefleisch-Sager sorgt für Aufregung

Aktuell ist er wieder vermehrt Drohungen ausgesetzt, weil er ein Video geteilt hat, wo ein steirischer FPÖ-Politiker mit einer Aussage für große Aufregung gesorgt hat. In diesem sagt der FPÖ-Politiker: „Menschen, die Schweinefleisch essen, neigen weniger dazu, sich in die Luft zu sprengen als andere.“ Der Politiker wurde von der Grazer Jung-SPÖ für seine Aussage vor Schülern der Landeshauptstadt nun auch angezeigt.

„Ich bin nicht der Einzige“

Er meint allerdings auch: „Ich bin da nicht der Einzige, der Drohungen und Hassnachrichten bekommt. Wenn man sich für gewisse Themen einsetzt, macht man sich angreifbar. Mit diesen Nachrichten muss man dann leider einfach umgehen.“ Er selbst versuche, es spielerisch zu lösen. So hat er in einem Posting in den sozialen Medien auf einen Kommentar reagiert, wo jemand seine Remigration fordert. „Das bin ich, nach meiner Remigration nach Feldbach. Jetzt geht’s aber wieder zurück nach Graz mit unserer ÖBB“, schreibt er dort.

„Es gibt Leute, denen geht es noch schlimmer damit“

Damit möchte Durmus zeigen, wie man mit solchen Nachrichten unter anderem umgehen könnte. „Es gibt ja wirklich Leute, denen geht es noch schlimmer damit“, spricht er auf eine große Problematik der heutigen Internet-Generation an.