Junges Gastro-Trio aus der Steiermark eröffnet weiteres Lokal in Kärnten

Das Führungsteam aus der Steiermark, Raphael Grassel, Maximilian Dumuta und Felix Koller, ist kaum älter als 25 Jahre und weiß genau, worauf die Menschen beim Feiern wert legen.„Exklusivität, aber bodenständig – das ist unser Motto“, erzählt Felix im Gespräch mit 5 Minuten. Was kann man sich darunter vorstellen? „Mit allem Drum und Dran wollen wir unseren Gästen Exklusivität mit Großstadt-Feeling gewähren. Bodenständig sind wir, weil wir versuchen, die Preise leistbar zu halten.“

In Hartberg erfolgreich

Viele kennen das Trio bestimmt schon aus Hartberg. Dort führen sie bereits seit knapp zwei Jahren den „Vaibz Club“ und den „Vaibz Beach“. „Als sich unsere Wege 2022 damals gekreuzt haben, hatten wir die Idee dazu. Wir wussten, dass in Hartberg die Nachfrage nach einer Party-Location groß ist, aber es kaum ein Angebot gibt. Und der Club ist richtig gut angekommen“, erinnert sich Felix zurück.

Und nun auf Expansionskurs

Nun ist das Gastro-Trio mit ihrem „Vaibz Club“ auf Expansionskurs. Dieses Mal zieht es sie hinaus aus der Steiermark nach Kärnten, genauer gesagt direkt an den Wörthersee. Mit dem „Vaibz Club“ in Velden wollen sie zum ganzjährigen Party-Hotspot werden. Und auch dort werden sie natürlich ihrem „Vaibz“-Stil treu bleiben – die Hängepflanzen auf der Decke dürfen da also nicht fehlen.