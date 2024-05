Kärntner (83) will ausbiegen – und kracht in anderes Auto

In Friesach wollte heute Nachmittag, am 17. Mai, ein 83-jähriger Kärntner von einer Gemeindestraße mit seinem Auto nach links abbiegen und prallte dabei gegen einen auf der Metnitztal Landesstraße fahrenden Wagen. In diesem saß eine 77-jährige Frau, sie ist ebenso wie der 83-Jährige aus dem Bezirk St. Veit an der Glan.

Totalschaden an den Fahrzeugen

Sowohl die Frau, die mit der Rettung ins Krankenhaus nach Friesach gebracht wurde, als auch der Mann, der selbstständig dorthin fuhr, wurden bei dem Unfall verletzt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, wie die Polizei berichtet.