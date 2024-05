Einbruch in Kellerabteil: Langfinger stahlen teures Werkzeug

Die Tat dürfte in dem Zeitraum zwischen 22. Feber und 15. Mai 2024 vonstattengegangen sein. Bislang unbekannte Täter waren in ein versperrtes Kellerabteil in einer Wohnanlage in Klagenfurt eingedrungen. Daraus stahlen sie Werkzeug im Wert von mehr als 1.000 Euro.