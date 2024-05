Sieben Verletzte bei schwerem Unfall auf A2

Veröffentlicht am 17. Mai 2024, 20:27 / ©RK/ Trummer

Heute Nachmittag ist es auf der A2 bei Ilz in Fahrtrichtung Graz zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen – es staute sich schnell kilometerweit nach hinten, wie wir bereits berichtet haben. Wie die Freiwillige Feuerwehr Bad Waltersdorf nun berichtet, wurden bei dem Unfall sieben Personen verletzt und ein Hund in einer Transportbox in einem Kofferraum eingeklemmt – mehrere Autos waren ineinander gekracht.

Mehrere Rettungswagen und Feuerwehren im Einsatz

Der Hund wurde jedenfalls durch die Feuerwehr mittels hydraulischen Rettungsgeräts aus seiner misslichen Lage befreit und unversehrt dem Besitzer wieder übergeben. „Unsere Aufgaben bestanden aus dem Absichern der Unfallstelle, Aufbau eines zweifachen Brandschutzes, Umleitung des Verkehrs gemeinsam mit Asfinag und Polizei und Betreuung der verletzten Personen gemeinsam mit dem Roten Kreuz“, so die Bad Waltersdorfer Florianis. Ebenfalls im Einsatz standen die Feuerwehren Ilz und Neudorf bei Ilz sowie die Autobahnpolizei, das Rote Kreuz, die Asfinag und ein privates Abschleppunternehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.05.2024 um 20:29 Uhr aktualisiert