Auffahrunfall: Motorrad-Lenkerin (19) in Klinik Innsbruck geflogen

Am 17. Mai 2024, gegen 16.20 Uhr, lenkte eine 19-jährige Österreicherin ein Motorrad in Kufstein von der Inntalautobahn kommend über die Abfahrtsrampe 1 in Richtung Eibergbundesstraße. Dabei dürfte sie eine Kolonne, welche sich verkehrsbedingt auf der Abfahrtsrampe gebildet hatte, zu spät bemerkt haben und fuhr auf den letzten Pkw der Kolonne auf. Die Frau stürzte vom Motorrad und wurde darunter eingeklemmt. Der 25-jährige Begleiter der Frau versuchte die Motorradfahrerin zu befreien und zog sich dabei durch den heißen Auspuff des Fahrzeuges Verbrennungen an beiden Händen zu.

Auch Mitfahrerin des Autos erlitt Verletzungen

Die 19-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Eine 54-jährige österreichische Pkw-Mitfahrerin erlitt bei dem Unfall ebenfalls Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.05.2024 um 20:49 Uhr aktualisiert