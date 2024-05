Steirische Grüne zu Vorwürfen gegen Lena Schilling: „Besorgniserregend“

Lena Schilling steht aktuell im Mittelpunkt des Interesses im Wahlkampf zur EU-Wahl. Schwere Vorwürfe gegen die junge Grünen-Spitzenkandidatin, die „der Standard“ aufgedeckt hat, sind dafür allerdings der Grund. Mittlerweile soll gegen die junge Frau von ehemaligen Freunden sogar Klage eingereicht worden sein. Wir haben nun bei den steirischen Grünen nachgefragt, was man hierzulande von den Vorwürfen gegen die „eigene“ Spitzenkandidatin hält und ob die Vertrauens-Krise, in der große Teile der Grünen nun stecken, Auswirkungen auf die Steiermark-Wahl im Herbst habe.

„Musterbeispiel dafür, wie Diskussionen aus dem Ruder laufen“

„Die aktuelle Debatte ist ein Musterbeispiel dafür, wie Diskussionen emotional aufgeladen werden und aus dem Ruder laufen. Es ist besorgniserregend, wie schnell die Grenzen des Sagbaren sich verschoben haben. Die öffentliche Diskussion sollte sich auf politische Inhalte und nicht auf private Angelegenheiten konzentrieren“, erklären die steirischen Grünen gegenüber 5 Minuten.

Steirische Grüne wollen Bürger für grüne Themen gewinnen

In der Steiermark würde man sich jedenfalls auf das fokussieren, „was für die Menschen in unserem Land am meisten zählt“. Das wären „gute Lösungen und positive Aussichten für eine lebenswerte Zukunft zu schaffen“. Man wolle außerdem so viele Steirer wie möglich für die Themen der Grünen gewinnen, die da wären: „Bodenschutz, soziale Gerechtigkeit, der energische Ausbau des öffentlichen Verkehrs, eine echte Erneuerbare-Energien-Offensive und eine qualitativ hochwertige, für alle leistbare Gesundheitsversorgung in jedem steirischen Bezirk.“

Wahlen als „Richtungsentscheidungen“

Die kommenden Wahlen seien Richtungsentscheidungen, „nämlich ob wir den Weg Richtung Klimaschutz, Wohlstand und Demokratie weitergehen oder dem Druck von Nationalismus, Protektionismus und Gewalt nachgeben“, so die steirischen Grünen abschließend.