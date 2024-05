Hamster tot im Käfig: Kärntner Familie verstand die Welt nicht mehr

Gleich mehrere Hamster holte sich eine Kärntner Familie in einem Gartencenter, zwei von drei starben.

Gleich mehrere Hamster holte sich eine Kärntner Familie in einem Gartencenter, zwei von drei starben.

Veröffentlicht am 17. Mai 2024, 21:28 / ©kk / privat

Die Familie aus dem Bezirk Villach-Land hatte vor den drei Nagern, von denen nur noch einer lebt, auch schon einen Hamster. Diesen hatte man nicht wenige Tage sondern ganze dreieinhalb Jahre, ehe der Hamster verstarb. Deshalb konnte die Familie erst auch nicht verstehen, wieso ihre neuen Hamster nach so kurzer Zeit schon verstorben waren.

„Nassschwanzkrankheit“ als Todesursache von erstem Hamster

Das Tier kauften sie dann nicht mehr in einem Fachtierhandel, erklärt man gegenüber 5 Minuten. Ein Gartencenter war der Ort, wo man sich den Hamster besorgte. An einem Samstag hat man das erste Tier dann auch gleich mit nach Hause genommen, am Mittwoch darauf lag es aber schon tot im Käfig. Der Grund: „Nassschwanzkrankheit“. Diese kommt von Stress, einer bakteriellen Infektion, mangelhafter Hygiene und/oder davon, dass das Jungtier zu früh von seiner Mutter getrennt wurde.

Einer der „Ersatzhamster“ starb ebenfalls

Wieder zurück beim Geschäft bekamen sie gleich zwei andere Hamster als „Ersatz“. Ein Tag später dann aber der nächste Schock: Einer der beiden lag wieder tot im Käfig. Im Geschäft selbst sei man dann selbst als Schuldiger dargestellt worden und sei dort noch dazu auf die schwarze Liste gesetzt worden. Hamster oder Haustiere bekommt die Familie dort also keine mehr. „Und das nach einem glücklichen Hamster, der dreieinhalb Jahre bei uns verbracht hat“, schüttelt man abschließend den Kopf. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet poche das Gartencenter auf Tierschutzbestimmungen, gerade Tiere aus Massenzuchtanstalten seien aber oft einfach krank.