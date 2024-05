Wegen hohen Wasserstandes: Murufer-Promenade in Graz gesperrt

Die Murufer-Promenade in Graz ist an manchen Stellen gesperrt.

Die Murufer-Promenade in Graz ist an manchen Stellen gesperrt.

Veröffentlicht am 17. Mai 2024, 21:40 / ©Elisa Auer

Wie die Stadt Graz nun berichtet, wurde die Muruferpromande am heutigen Freitag, den 17. Mai um 19 Uhr, wegen des erhöhten Wasserstandes der Mur gesperrt. „Gemäß dem Steiermärkischen Katastrophenschutzgesetz“, heißt es in einer Erklärung. Grund sind die Gewitter, die heute über die Steiermark gezogen sind.

Hohe Strafen bei Nichtbeachtung drohen

Wie lange das Murufer in den betroffenen Bereichen (siehe unten in der Infobox) gesperrt bleibt, ist derzeit noch nicht klar. Befolgt man die Verordnung nicht, droht eine Geldstrafe von bis zu 3.634 Euro bzw. bei besonders erschwerten Umständen von bis zu 36.336 Euro, erklärt die Stadt in der Verordnung.