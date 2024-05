Schwerer Unfall: Motorradfahrer ohne Schein krachte gegen Haltestelle

Nach einem Überholmanöver prallte ein 48-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Klagenfurt-Land am Freitagabend gegen einen Gehsteig und in weiterer Folge gegen eine Bushaltestelle in der Fischlstraße in Klagenfurt. Der Mann – der nicht mal eine Lenkerberechtigung besitzt – wurde auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.