Nach Festnahme: Ladendieb (21) wollte Polizei bestechen

Mehrere hochpreisige Parfums wurden am Freitagvormittag aus einem Drogeriegeschäft in Spittal an der Drau gestohlen. Den vorerst unbekannten Tätern gelang zunächst die Flucht. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es der Polizei aber, das Auto der drei Männer aus Serbien anzuhalten. „Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden 13 hochpreisige Parfums und mehr als 30 Flaschen hochprozentiger Spirituosen sichergestellt“, so die Beamten. Die Langfinger wurden daraufhin festgenommen.

Bestechungsversuch

„Bei der Einvernahme zeigten sich die Männer bisher lediglich zum Diebstahl im Spittaler Drogeriegeschäft geständig“, erklären die Polizisten weiters. Auch versuchte ein 21-Jähriger, die ermittelnden Beamten während seiner Einvernahme zu bestechen. Er wurde in der Folge über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Die beiden anderen Männer im Alter von 25 und 35 Jahren wurden in Schubhaft genommen und ins Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Die Ermittlungen laufen.