Betrug beim Auto-Verkauf: Jetzt ist es zur Fahndung ausgeschrieben

Im Feber 2024 stellte die 41-Jährige ihren Wagen auf eine Online-Verkaufsplattform. Ein Käufer war schnell gefunden und in der Folge vereinbarte sie mit ihm einen Kaufpreis in Höhe von mehreren tausend Euro. „200 Euro dienten als Anzahlung; der Rest sollte bei der Abholung bezahlt werden“, erklärt man seitens der Polizei. Diese musste hinzugezogen werden, weil alles anders kam, als gedacht.

Auto und Geld weg

Denn bei der Fahrzeugübergabe, welche beim Bruder des Opfers in Ungarn stattfand, gab der Käufer an, den ausstehenden Betrag per Sofortüberweisung zu bezahlen. Er übermittelte dem Opfer sogar die angebliche Überweisungsbestätigung einer Firma in Bulgarien. Der Wagen wurde in weiterer Folge von einem LKW mit bulgarischem Kennzeichen abgeholt.

Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben

Danach verliert sich die Spur. „Besagter LKW ist mittlerweile abgemeldet“, so die Beamten. Auch gibt es derzeit keinen Hinweis auf den Verbleib des verkauften Autos. Es wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittlungen laufen.