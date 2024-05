28 Kilometer Stau: Blechwelle rollt über A10

Veröffentlicht am 18. Mai 2024, 06:52 / ©Asfinag Webcam

Salzburg wurde bereits in den frühen Morgenstunden am heutigen Samstag, dem 18. Mai, zum Hotspot für die ersten Staus. Über 28 Kilometer (Stand 6.30 Uhr) staut es sich auf A10 Tauern Autobahn Richtung Villach. Im Bereich zwischen den Abfahrten Knoten Salzburg und Golling beträgt der Zeitverlust bis zu fünf Stunden.

Großräumig ausweichen

Für Urlauber gilt bei den Anschlussstellen in dem Bereich eine Abfahrtssperre. Mit Ausnahme jener, die das Bundesland Salzburg als Fahrtziel haben. Betroffen sind die Anschlusstellen Puch-Urstein, Hallein, Kuchl und Golling-Abtenau. Ein großräumiges Ausweichen über die A2 Süd Autobahn oder A9 Pyhrn Autobahn wird geraten. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Pfingstreise-Verkehr im Laufe des Tages weiter entwickelt. Besserung ist jedenfalls keine in Sicht.

©Asfinag Stand 6.45 Uhr.

Stau auch in Tirol

Auch in Tirol verzeichnete der ÖAMTC lebhaften Verkehr. Auf der A13 (Brenner Autobahn) Richtung Brenner zwischen Zenzenhof und der Mautstelle Schönberg betrug der Zeitverlust rund eine Stunde, in der Gegenrichtung gab es Stop-and-Go Verkehr zwischen der Schlierbachbrücke und Stubaital. Auch über den Fernpass (B179) kamen die Urlauber nach Angaben des ÖAMTC teilweise nur schrittweise voran. Insgesamt ließ man hier auf der Fahrt in den Süden rund eine Stunde Zeit liegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2024 um 08:47 Uhr aktualisiert