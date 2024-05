Mountainbike aus Kellerabteil gestohlen

Veröffentlicht am 18. Mai 2024, 07:08 / ©5 Minuten

Laut erstem Ermittlungsstand brachen bislang unbekannte Täter zwischen dem 11. und 17. Mai 2024 die Tür zu einem Kellerabteil einer Wohnanlage in Klagenfurt auf. In der Folge wurde ein Mountainbike im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. „Derzeit gibt es keinen Täterhinweis“, so die Beamten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2024 um 07:12 Uhr aktualisiert