Niederlage gegen Tschechien: Österreich zeigt weiter Kampfgeist

Österreichs Head Coach Roger Bader vertraute gegen Tschechien auf die Dienste von Goalie David Madlener, Thomas Höneckl stand als Backup im Line-up. Beide Teams starteten vor der sensationellen Kulisse von 17.413 Fans in der Prag Arena flott in die Partie. Tschechien lancierte schnelle Angriffe und hatte auch gute Chancen. Die rot-weiß-rote Defensive stand im Verbund mit Madlener, der gleich sehr gute Saves zeigte, kompakt.

Kochende Emotionen

Die Gastgeber waren im ersten Abschnitt überlegen, den Österreichern gelangen offensiv nur Entlastungsangriffe. Die beste Chance für die Hausherren hatte Ondřej Beránek, der einen Pass aus kurzer Distanz abfälschte, Madlener wehrte ab. Knapp dreieinhalb Minuten vor Ende des ersten Drittels hatte Österreich einen starken Wechsel und schnürte die Tschechen ein. In der letzten Minute zog Ondřej Kaše alleine vor das Tor, Clemens Unterweger hob den Schläger des Tschechen und das Schiedsrichterteam entschied auf Penalty, den Ondřej Kaše 28 Sekunden vor der ersten Sirene zum 1:0 für Tschechien verwertete (20.). Mit der Sirene kochten die Emotionen, Benjamin Baumgartner und Dominik Kubalík gerieten sich in die Haare.

Überzahl-Tore

Nach wenigen Augenblicken im zweiten Abschnitt hatte die ÖEHV-Auswahl die erste Überzahl, spielte diese sehr druckvoll, Treffer fiel jedoch keiner. Danach spielte Dominic Zwerger auf Marco Rossi, der aus dem Slot die beste Chance hatte. Mit jedem Wechsel agierte Rot-Weiß-Rot selbstbewusster und hatte im Angriffsdrittel sehr gute Szenen. Benjamin Baumgartner hatte die nächste gute Möglichkeit, Keeper Petr Mrázek wehrte den Schuss aus der Drehung ab. Leider gelang den Österreichern in dieser Phase kein Tor. In einer Vier gegen Drei Überzahl traf Dominik Kubalík per Onetimer zum 2:0 (36.). 64 Sekunden später schnappte sich Jakub Flek noch immer in Überzahl die Scheibe, ging auf und davon und ließ David Madlener beim 3:0 keine Chance (37.).

David Madlener als Best Player des Abends

Nach eineinhalb Minuten im Schlussdrittel zog David Tomášek aus dem Slot ab und traf zum 4:0 für den Gastgeber (42.). Das war die Vorentscheidung in dieser Partie. Das Team von Head Coach Radim Rulík hatte damit den Knoten gelöst und spielte weiterhin schöne, schnelle Kombinationen, Österreich hielt defensiv dagegen und ließ keinen weiteren Gegentreffer zu. Die Stimmung in der ausverkauften Prag Arena war mit der klaren tschechischen Führung gewaltig. Am Ende siegte Tschechien mit 4:0, zum Best Player bei Österreich wurde Keeper David Madlener gewählt.

Das sagt Head Coach Roger Bader

Head Coach Roger Bader analysierte die Niederlage gegen Tschechien nach der Schluss-Sirene: „Im ersten Drittel hatten wir noch Mühe, sie zu stoppen. Das war aber gegen Kanada und Finnland auch so, weil sie mit einer irrsinnigen Qualität kommen. Und man sieht auch, dass uns nicht unterschätzt haben, weil sie haben jede Scheibe tief geschossen und sind mit sehr viel Geschwindigkeit an uns vorbeigegangen. Sie haben nicht irgendwelche Dribblings probiert in der Mittelzone, sondern viel Druck erzeugt. Da haben wir Lehrgeld gezahlt beziehungsweise haben wir uns an dieses Tempo gewöhnen müssen. Wir haben aber im zweiten Drittel sehr gute Moment gehabt, die ersten zehn Minuten waren richtig gut. Da sollten wir den Ausgleich schießen, wir haben das leider nicht geschafft und dann kam dieser Doppelschlag. Die Torschuss-Statistik war mit 12:7 auf unserer Seite. Auch mit dem letzten Drittel war ich zufrieden, da haben wir gut verteidigt, auch guten Charakter gezeigt. Aber natürlich ist der Sieg für Tschechien verdient, fast 18.000 Fans haben sie angetrieben. Der Torhüter der Tschechen hat sehr gut gespielt, wir hatten unsere Möglichkeiten, leider nur ein Powerplay. Es ist nicht so, dass wir immer erwarten können, dass wir reihenweise Tore schießen im halben Dutzend gegen die Topnationen!“

Tolle defensive Leistung

Kapitän Thomas Raffl lobte vor allem die defensive Leistung seines Teams: „Tschechien spielt die Heim-WM. Wir haben gewusst, dass sie voll herauskommen werden. Jetzt schaut man bei einem 0:4 zurück, da war ein Penalty-Tor. Sie haben nur ein Fünf-gegen-Fünf-Tor geschossen, das heißt defensiv war die Organisation im eigenen Drittel wieder da, aber wir haben leider kein Tor geschossen!“ Nach einem Tag Pause geht’s am Sonntag, dem 19. Mai, gegen Norwegen weiter.