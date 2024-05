Extremwetter und Co.: Krisenstab in Krumpendorf übte für den Ernstfall

Veröffentlicht am 18. Mai 2024, 08:23 / ©Gemeinde Krumpendorf

2022 gründete die Gemeinde Krumpendorf gemeinsam mit den lokalen Einsatzorganisationen einen Krisenstab, bestehend aus rund 40 Freiwilligen. Dieser übt seitdem in regelmäßigen Abständen für den Ernstfall, so auch am 17. Mai 2024. Unter Einsatzleiter Bürgermeister Gernot Bürger (ÖVP), Stabsleiter Alexander Wultsch sowie Ehrenoberbrandrat Gerfried Bürger wurde über einen Zeitraum von 24 Stunden eine Extremwetterlage durchgespielt, mit diversen Szenarien wie Stromausfällen und wetterbedingten Extremsituationen. Ziel der Übung war es, Schritt für Schritt die Abläufe und Zuständigkeiten der einzelnen Stabstellen zu festigen.

©Gemeinde Krumpendorf ©Gemeinde Krumpendorf

Damit im Ernstfall alles reibungslos funktioniert

„Da einige Mitglieder des Krisenstabes zuvor nie in Organisationen wie der Feuerwehr, Wasserrettung, Rotes Kreuz etc. mitgearbeitet haben, soll für den Ernstfall geprobt und geübt werden, sodass den Mitgliedern ihre Aufgaben vertraut werden und letztendlich das Zusammenspiel aller im Ernstfall reibungslos funktioniert“, heißt es seitens der Gemeinden. Die Einsatzszenarien umfassten Überflutungen, Sturmschäden, vermisste Person, einen Schiffsunfall sowie den Unfall eines Reisebusses mit Personenschaden. Erstmals mit dabei war auch die Hundestaffel der Rettungshundebrigade. Auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Bundesrätin Claudia Arpa (SPÖ) besuchten die Übung des Krisenstabes in Krumpendorf und bedankten sich sehr herzlich für den Einsatz aller Freiwilligen.