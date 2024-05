Die große Chance: Tanzgruppe mit Kärntner Wurzeln holt sich den Sieg

Die neun Talente Anja und Jana Starlinger, Dance Industry, Emma LISA, Indeed Unique, James Park, Kerstin Schmidt, Limited Edition, Paolo Scariano und Philip Piller glänzten in der heurigen Staffel der ORF-Show „Die große Chance – Let’s sing and dance“ und schafften es bis in Finale. Doch am Ende konnte nur ein Talent die 50.000 Euro mit nach Hause nehmen, die Entscheidung dazu traf dieses Mal alleine das Publikum vor den Bildschirmen.

Aus Neun wurden Fünf

Schon bald standen von den neun Talenten fünf in der engeren Auswahl: Dance Industry, Philip Piller, Kerstin Schmidt, Indeed Unique und Paolo Scariano. Sie alle wurden nach dem Televoting auf die Bühne geholt. Drei mussten aber gleich wieder die Bühne verlassen. Die Spannung stieg. Kerstin Schmidt und Indeed Unique blieben übrig. Ganz schnell fiel beim Blitz-Voting (90 Sekunden) die endgültige Entscheidung. Der Sieger des Abends: Die Tanzgruppe Indeed Unique.

Platzierungen: Indeed Unique Kerstin Schmidt Paolo Scariano Dance Industry Philip Piller

Kärnten-Power im Finale

Damit hat Kärnten allen Grund zum Feiern, denn das Bundesland im Süden ist in den Top 5 mehrmals vertreten. Selbst „Indeed Unique“ hat Wurzeln in Kärnten. Der 36-jährige Thomas Poms aus Frantschach-St. Gertraud gründete gemeinsam mit seiner Verlobten Lisa Tatzber die Tanzgruppe in Wien. Gemeinsam mit Tatzber betreibt der Lavanttaler drei Tanzstudios in Wien und Umgebung.

©ORF/Thomas Ramstorfer Die Tanzgruppe „Indeed Unique“ aus Wien holte sich den Sieg. ©ORF/Thomas Ramstorfer ©ORF/Thomas Ramstorfer Ihr Gründer Thomas Poms kommt aus Kärnten. ©ORF/Thomas Ramstorfer

„Dance Industry“ verzauberte das Publikum

Apropos Tanzgruppen: „Dance Industry“ kommt ebenso aus Kärnten, genauer gesagt Klagenfurt. Im Finale versuchten sie das Publikum mit dem Motto „Harry Potter“ im wahrsten Sinne des Wortes zu verzaubern. Ihr herausragendes Talent brachte die Tänzer der „Dance Industry“ überhaupt erst so weit. Sie gingen als Viertplatzierte aus der Show.

©ORF/Thomas Ramstorfer ©ORF/Thomas Ramstorfer ©ORF/Thomas Ramstorfer

Wahl-Klagenfurter sorgte für Gänsehaut

Über den Wahl-Klagenfurter Paolo Scariano haben wir bereits berichtet. Mit der Arie „Nessun dorma“ von Giacomo Puccini sang er sich auf Platz 3. Der gebürtige Italiener sorgte mit seiner Stimme für Gänsehaut im Publikum. Das Finale kannst du hier sehen. Kerstin Schmidt aus Biberbach (Niederösterreich) performte ihren eigenen Song „Nenn‘ mi Engerl“. Genauso wie der Wiener Philip Piller. Sein Lied heißt „Im Staub“.

©ORF/Thomas Ramstorfer Der gebürtige Italiener sang „Nessun dorma“. ©ORF/Thomas Ramstorfer Und sorgte damit für Gänsehaut.