Wieder aufgetaucht: Rätselhafte Buchseiten beschäftigen ganz Kärnten

Eine geheime Verschwörung? Ein Künstler, der sich in Szene setzen möchte? Oder eine Protestaktion? Immer mehr Vermutungen ranken sich um die ominösen Buchseiten, welche in regelmäßigen Abständen in Kärntner Ortschaften verstreut werden, darunter Radenthein, Döbriach, Spittal an der Drau, Fürnitz, Klagenfurt und nun auch die Gemeinde Wernberg!

„Auf den Seiten stand nichts Besonderes“

Dort haben die bislang unbekannten Täter in der Nacht auf den heutigen Samstag hunderte der Papierseiten entlang der Landesstraße in der Ortschaft Neudorf verstreut, wie 5 Minuten Leser Nico berichtet. „Auf den Seiten stand nichts Besonderes, keine Nachricht oder irgendein Hinweis“, erzählt er. Komisch sei ihm nur die erste Seite vorgekommen. „Sie sah aus, als sei sie von einem Kind bemalt worden“, so der Kärntner abschließend.