Alkohol und Nikotin: Schon Kärntens Schulen setzen auf Suchtprävention

Das Programm „plus“ steht in Zusammenhang mit einem signifikant geringeren Anstieg der Konsumerfahrungen mit Zigaretten und Alkohol im Alter zwischen 13 und 14 Jahren. „Prävention beginnt im Kindesalter. Daher setzen wir in Kärnten bei der Suchtvorbeugung seit vielen Jahren schon in den Schulen an. Und das nicht mit Projekttagen, sondern mit einem längerfristigen Programm, das Pädagoginnen und Pädagogen vier Jahre lang begleitet – dem Lebenskompetenzprogramm plus“, erklärte Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ). Sie überreichte das „plus“-Abschlusszertifikat am Donnerstag an 17 Lehrkräfte der MS Bleiburg, der MS St. Stefan, der MMS Wolfsberg, der MS Lavamünd und der MS St. Marein.

Programm richtet sich an 10- bis 14-Jährige

Kärnten hat das „plus“-Programm im Jahr 2019 gestartet. „Konkret handelt es sich bei ‚plus‘ um ein Lebenskompetenzprogramm mit sucht- und gewaltpräventiver Ausrichtung für die fünfte bis achte Schulstufe und damit für Schülerinnen und Schüler von 10 bis 14 Jahren. Der Umgang mit Suchtmitteln wird dabei ebenso thematisiert wie andere Risikoverhaltensweisen von Jugendlichen – wie Konsumverhalten, Nikotin oder Alkohol und neue Medien“, erklärt Eva Maria Adlmann von der Suchtprävention im Amt der Kärntner Landesregierung.

406 zertifizierte „plus“-Pädagogen in Kärnten

Der Zertifikationslehrgang dauert vier Jahre. „Den Pädagoginnen und Pädagogen wird ein entsprechendes ‚Werkzeug‘ – inklusive maßgeschneidertes Unterrichtsmaterial – mitgegeben. Ein Werkzeug, das ihren Schülerinnen und Schülern beim Heranwachsen hilft, das sie selbstbewusster und eigenverantwortlicher macht“, so Adlmann. Mit den heutigen 17 zertifizierten Personen verfügt Kärnten über 406 zertifizierte „plus“-Pädagogen. Insgesamt wurden bereits 983 Lehrkräfte in diesem Programm erfolgreich geschult. „Ich danke den engagierten Pädagoginnen und Pädagogen für diese so wichtige Basisarbeit“, betonte Prettner abschließend. Angeboten wird das Programm in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule.