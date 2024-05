Irre Aktion: „Klimakleber“ blockieren Autobahnen

Der Pfingstreiseverkehr sorgt im ganzen Land für Überlastung – mehr dazu hier. Kurz nach 10 Uhr dann die nächste Blockade auf den Straßen. Wegen Demonstrationen der „Letzten Generation“ kam es zu Straßensperren im ganzen Land. Ihre klare Forderung: Die Verankerung von Klimaschutz in der österreichischen Verfassung.

Proteste an den Grenzübergängen

Die Proteste fanden auf der A9 Pyhrn Autobahn nahe Spielfeld (Steiermark), der A10 Tauernautobahn bei Salzburg, an den Transitübergängen zwischen Österreich und der Schweiz in Lustenau und Hohenems (Vorarlberg) und am Fernpass (B179) in Tirol statt. Zusammen mit dem sowieso vorhandenen Ferien-Stau kam es zu erheblichen Verzögerungen.

In der Steiermark

©Letzte Generation Österreich ©Letzte Generation Österreich

In Salzburg

©Letzte Generation Österreich

In Tirol

©Letzte Generation Österreich ©Letzte Generation Österreich ©Letzte Generation Österreich ©Letzte Generation Österreich

In Vorarlberg

©Letzte Generation Österreich ©Letzte Generation Österreich ©Letzte Generation Österreich

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2024 um 11:59 Uhr aktualisiert