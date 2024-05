Bergpanorama erleben: Kärntner Seilbahnen starten in den Sommerbetrieb

„Mit mehr als einer Million Gästen während der Sommermonate sind Kärntens Seilbahnen eine verlässliche und tragende Säule des Sommertourismus im Land“, betont Manuel Kapeller-Hopfgartner, Obmann der Fachgruppe Seilbahnen der Wirtschaftskammer Kärnten. Über 180 Tage lang dauert die Saison bei Kärntens Sommerbergbahnen. Begonnen hat sie bereits!

Zwischen 1. Mai und 3. November

Am Weissensee ist man bereits am 1. Mai 2024 in den Sommer gestartet. Die Gerlitzen Alpe und die Petzen folgten am 9. Mai 2024. Im Herbst läuft der Seilbahnbetrieb in Bad Kleinkirchheim, auf der Gerlitzen Alpe und am Nassfeld besonders lang, konkret bis 3. November 2024. Fast so lange sind die Bergbahnen auf der Turracher Höhe (1. November), am Katschberg (31. Oktober) sowie auf der Petzen, dem Goldeck und dem Ankogel (jeweils bis 27. Oktober) in Betrieb.

Saisonzeiten der Kärntner Sommerbergbahnen Weissensee: 1. Mai bis 26. Oktober 2024 Gerlitzen Alpe: 9. Mai bis 3. November 2024 Petzen: 9. Mai bis 31. Oktober 2024 Katschberg: 19. Mai bis 31. Oktober 2024 Bad Kleinkirchheim: 29. Mai bis 3. November 2024 Nassfeld: 30. Mai bis 3. November 2024 Goldeck: 30. Mai bis 27. Oktober 2024 Ankogel: 30. Mai bis 27. Oktober 2024 Klippitztörl: 30. Mai bis 22. September 2024 Kreuzeck: 4. Juni bis 22. September 2024 Turracher Höhe: 14. Juni bis 1. November 2024 Mölltaler Gletscher: 17. Juni bis 15. September 2024 Heiligenblut: 23. Juni bis 8. September 2024 Dreiländereck: unklar, ob im Sommer 2024 Seilbahnbetrieb – mehr dazu hier



Laufende Investitionen

„Auf unseren Bergen heißen wir zahlreiche verschiedene Gästegruppen von Kleinkindern bis Großeltern willkommen“, so Kapeller-Hopfgartner. Angezogen werden diese nicht nur vom Bergpanorama, sondern auch von zahlreichen Erlebnisattraktionen, wie den Familien-Themenwegen oder Sommerrodelbahnen. Auch Mountainbiker nutzen das Bergauf-Transportservice per Seilbahn. Der Fachgruppenobmann betont: „Kärntens Sommerbergbahnen haben in den letzten Jahren konsequent in die Qualität, ins Service und in die Erlebnisattraktionen am Berg investiert.“ Weiters stehen bereits seit Längerem Nachhaltigkeit, Biodiversität und Energieeffizienz bei Kärntens Seilbahnen im Vordergrund. Verstärkt wurde das Engagement durch die in den letzten Jahren gestiegenen Energiekosten. „Das hat die Bereitschaft, mit neuen Technologien zu arbeiten und neue Wege zu beschreiten, erhöht.“

Basis für den Sommerbetrieb ist erfolgreicher Winter

„Für uns als Seilbahnbranche gewinnt der Sommerbetrieb dank attraktiver, spezialisierter Angebote ständig an Bedeutung. Trotzdem ist der Sommer nur auf Basis eines erfolgreichen Winterbetriebs denkbar. Denn der Winter ist und bleibt unser Hauptgeschäft, dem wir nicht genug Kraft und Aufmerksamkeit widmen können. Immerhin generieren wir 80 bis 90 Prozent unserer Einnahmen im Winter“, streicht Kapeller-Hopfgartner abschließend die Bedeutung des Winters hervor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2024 um 11:44 Uhr aktualisiert