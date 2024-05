Zigtausende Euro & Luxus-Reisen: Das sind die letzten Lotto-Gewinner

Was für ein Glück!

Auch bei der Ziehung am Freitag, dem 17. Mai, galt es wieder, den Jackpot zu knacken und zudem auch einen der Bonus-Gewinne zu holen – diesmal waren das zehn Luxus-Karibik-Urlaube im Gesamtwert von 300.000 Euro. Den Jackpot zu knacken gelang nicht, die „sechs Richtigen“ 22, 23, 28, 35, 41 und 43 fanden sich auf keiner Quittung. Aus einem Jackpot wurde ein Doppeljackpot und aus 1,3 Millionen Euro die Möglichkeit, am Sonntag, 19. Mai, rund 1,9 Millionen Euro zu gewinnen.

Diese Zahlen haben eine Luxus-Reise in die Karibik gewonnen: Der Bonus-Gewinn der Bonus-Ziehung, die zehn Luxus-Karibik-Reisen, gehen an folgende Quittungsnummern, die in den daneben angeführten Bundesländern gespielt wurden: 70336 31446 Niederösterreich

70337 84171 Niederösterreich

70343 84348 Niederösterreich

70344 73524 win2day

70344 96047 Tirol

70345 98594 Oberösterreich

70347 03833 Wien

70348 90024 Oberösterreich

70349 38429 Tirol

70756 75534 Wien

Fünfer-Siege in der Steiermark und Kärnten

Am Freitag gab es zwei Fünfer mit der Zusatzzahl 15. Ein Normalschein aus der Steiermark, auf dem die Zahl 41 fehlte, und ein Quicktipp aus Kärnten, der die Zahl 35 für den Sechser vermissen ließ, gewinnen jeweils mehr als 44.000 Euro.

Glückliches Händchen für Lotto Plus

Bei Lotto Plus gab es einen Sologewinn. Ein „glückliches Händchen“ bewies dabei jemand aus Tirol bzw. war es die Entscheidung, einen Quicktipp zu spielen, die hier glücksbringend war. Denn dieser Quicktipp macht nun seine Besitzerin bzw. seinen Besitzer um mehr als 206.000 Euro reicher.

Steirer knackt Joker

Beim Joker ging es darum, einen Doppeljackpot zu knacken, was zwei SpielteilnehmerInnen bravourös gelang: Einmal wurde der Gewinn mit dem „Ja“ zur richtigen Jokerzahl in der Steiermark (Lotto Normalschein) getroffen. Dafür gibt es mehr als 304.000 Euro. Der zweite im Bunde war es ein EuroDreams Normalschein aus Salzburg mit dem richtigen „Ja“, der sich dazugesellt. Auch in Salzburg kann nun jemand über mehr als 304.000 Euro jubeln.