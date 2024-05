Drogenberatung erreichte 2023 in Klagenfurt 207 Betroffene

Stadtrat Franz Petritz (SPÖ), Birgit Trattler, Leiterin Abteilung Gesundheit, Kerstin Fanzott, Gruppenleitung der Suchtberatung und Chefinspektor Markus Kreulitsch von der Landespolizeidirektion informierten am Freitag über die aktuellen Entwicklungen der Drogensituation sowie über das Hilfsangebot in Klagenfurt. „Als Gesundheitsreferent ist es mir ein großes Anliegen, auf das Angebot der Suchtberatung der Stadt aufmerksam zu machen. Die Problematik der Drogensituation in Klagenfurt bedarf einer Entstigmatisierung. Mit der Drogenberatungsstelle VIVA und dem Austausch mit der Exekutive über die Suchtmittel sind wir gut aufgestellt“, so Petritz.

„Suchtberatung steht hinter jedem, der Hilfe braucht“

In der Drogenberatung wurden 207 Klienten behandelt, in der Alkoholberatung 308. Im Zuge des Streetwork gab es 12.000 Kontakte. „Die Suchtberatung steht hinter jedem, der Hilfe braucht, ungeachtet dessen, mit welchen Verhaltensweisen oder Süchten er zu kämpfen hat. In Klagenfurt wird seit Jahren kontinuierlich am Ausbau der Drogenhilfe gearbeitet“, so Fanzott. Chefinspektor Kreulitsch weist auf die wichtige Kooperation zwischen der Gesundheitsabteilung der Stadt und der Exekutive hin, um schnellstmöglich auf neue Drogen, welche in Umlauf kommen, reagieren zu können.