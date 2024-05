Mega-Stau im Pfingstverkehr: Jetzt wird Wasser verteilt

Rund 20 Grad zeigt das Thermometer aktuell in Salzburg an. Warm genug, um das Warten im Stau noch unerträglicher zu machen. Dazu kamen gegen 10.30 Uhr noch die Aktivisten der Letzten Generation – 5 Minuten berichtete. Sie blockierten bei Hallein die A10 Tauern Autobahn für mehr als eine Stunde.

Wartezeit verkürzt

Ganz leichte Entspannung ist beim Mega-Stau auf der A10 in Salzburg zu bemerken. Wie 5 Minuten berichtete, warteten die Autofahrer in der Früh vor 7 Uhr morgens noch rund 5 Stunden in der 28 kilometerlangen Kolonne, so hat sich mittlerweile die Wartezeit auf rund 2 Stunden reduziert.

Asfinag verteilt Wasser

All jene, die in dem Pfingstreiseverkehr festsitzen, bekommen nun eine Flasche Wasser. Die Asfinag teilt mit: „Die ASFINAG aktivierte zusätzliches Personal, um die im Stau Wartenden mit Wasserflaschen, die in der Autobahnmeisterei Salzburg vorsorglich gelagert waren, zu versorgen. Vier Mitarbeiter aus Salzburg und aus Golling wurden für die Betreuung eingesetzt.“