Cool: Diese Freibäder starten ab heute in die Badesaison

In Graz hat die Badesaison bereits begonnen! Seit 1. Mai darf im Auster Freibad geschwommen und geplanscht werden, am 11. Mai eröffnete das Margareten Bad. Ab heute, 18. Mai, ist es auch im Augartenbad, im Bad Straßgang und im Stukitzbad so weit! Dem Badespaß bei Sonnenschein steht also nichts mehr im Wege.