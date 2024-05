Bruno-Gironcoli-Förderpreis geht an Villacher Schauspielerin

Der diesjährige Bruno-Gironcoli-Förderpreis geht an die Villacher Schauspielerin Philine Schmölzer, die bereits in etlichen TV-Produktionen zu sehen war. Unter anderem im ORF-Landkrimi „Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist“ oder „Harri Pinter, Drecksau“ sowie im Fernsehfilm „Die Flut – Tod am Deich“. Seit 2021 ist sie Teil des Berliner Ensembles und dreht aktuell eine TV-Serie in Riga, daher bedankte sie sich bei ihrem Publikum in Villach per Videobotschaft: „Ich freue mich sehr, dass ich so eine Anerkennung durch meine Heimatstadt bekomme!“

Ankerkennungs- und Förderpreise

Den Anerkennungspreis bekam Grafik-Designerin und Fotografin Laura Roth, die sich mit kontroversen Themen auseinandersetzt und durch ihr Talent schon als Studentin viele Preise eingeheimst hat. Mit Förderpreisen ausgezeichnet wurden die Schauspielerin und Poetry-Slammerin Anja Knafl sowie der Schauspieler Christof Wrussnig. Erstmals vergab die Jury auch einen Spezialpreis: Dieser ging an das IWA-Art-Collective, ein Verein zur Förderung alternativer Jugendkunst in Kärnten.

„So viele großartige Talente“

„Junge, dynamische Menschen gehören gefördert. Wir in Villach sehen so viel Potenzial, so viele großartige Talente. Daher sind wir stolz, dass wir so einen Preis ausloben können“, betonte Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) und Initiator Wolfgang Gabriel ergänzte abschließend: „[Der Preis] soll ihnen die Chance geben, weiter und konsequent an ihren Projekten und ihrem künstlerischen Weg zu arbeiten!“