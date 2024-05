Projekt unterstützt Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung

Heuer haben so viele Schüler wie nie zuvor bei INCLUSIA mitgemacht: 380 an der Zahl. „Sie haben drei inklusive Tage mit 220 Menschen mit Behinderung aus dem Alpe-Adria-Raum, aus Österreich, Slowenien, Kroatien und Italien, verbracht“, informierte Dieter Klammer, Obmann des Vereines INCLUSIA. Er kann zu Recht stolz Bilanz ziehen: „In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurden 7400 junge Menschen aus Klagenfurt, von denen die meisten zuvor keinen Kontakt zu Menschen mit Behinderung hatten, und 3800 Jugendliche mit Behinderung aus acht Ländern zusammengeführt.“

Begegnung auf Augenhöhe

Für Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) ist das ein „wichtiger Beitrag, Hemmschwellen zu überwinden, sich auf Augenhöhe zu begegnen und den jeweils anderen mit all seinen Wünschen und Hoffnungen, aber auch Ängsten zu verstehen.“ Gemeinsam wurde in drei Tagen nicht nur die Schulbank gedrückt – natürlich hat es darüber hinaus ein abwechslungsreiches Programm gegeben. Es wurde gemalt, getanzt, gesportelt. Im Anschluss wurde zur Gala gebeten: Im Mittelpunkt dabei stand die Vergabe der INCLUSIA-Preise. Vier Schulklassen, die an den INCLUSIA-Tagen teilgenommen haben und sich engagiert für das Miteinander einsetzen, wurden als glückliche Gewinner per Losentscheid ermittelt. Sie erhalten je 750 Euro für die Klassenkasse. Die Gewinner sind: Die 2ab der zweisprachigen HAK; die 5aeb des BRG Viktring; die 6cr des Ingeborg-Bachmann-Gymnasiums; die 3e des BRG Viktring.