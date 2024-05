Klagenfurt ist einer von zehn Kandidaten für den Titel „Green Capital“

Klagenfurts Bewerbung als europäische Umwelthauptstadt 2026 ist von der Europäischen Kommission nun offiziell angenommen worden. Die Landeshauptstadt hat alle Formalkriterien erfüllt. Damit ist Klagenfurt nun eine von zehn Städten mit dem offiziellen Bewerberstatus.

Klagenfurt ist offiziell „European Green Capital Applicant“

Jetzt wird es spannend! Bekanntlich hat sich Klagenfurt bei der Europäischen Kommission für den Titel „Green Capital – Europäische Umwelthauptstadt 2026“ beworben. Dabei handelt es sich um eine europaweite Auszeichnung für außerordentliche Leistungen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Nach Durchsicht der eingereichten Unterlagen hat die Europäische Kommission Klagenfurt am Donnerstag offiziell den Status als „European Green Capital Applicant“, also den Bewerberstatus, verliehen.

Klimaneutralität bis 2030

„Der erste Schritt auf dem Weg zur europäischen Umwelthauptstadt 2026 ist somit getan. Mit der Teilnahme an der EU-Cities Mission zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2030 und als Österreichische Klimapionierstadt haben wir ideale Voraussetzungen, um den prestigeträchtigen Titel als Europäische Umwelthauptstadt nach Klagenfurt zu holen. Damit einher geht nicht nur europaweite Sichtbarkeit und Vorreiterrolle in Sachen Klima- und Umweltschutz, sondern wir erhöhen auch die touristische und wirtschaftliche Attraktivität der Stadt“, so Klima- und Umweltschutzreferent Vizebürgermeister MMag. Dr. Alexander Kastner. Nun heißt es Daumen drücken, denn die namhafte Konkurrenz ist stark. Die weiteren Bewerberstädte sind Braga (Portugal), Brasov (Rumänien), Córdoba (Spanien), Guimarães (Portugal), Heilbronn (Deutschland), Linz (Österreich), Riga (Lettland) und Rybnik (Polen). Jetzt folgen weitere Runden der Jurybewertung, bis es heuer im Juli zur Veröffentlichung der Finalisten kommt.

Green Capital Awards

In die Beurteilung fließen vergangene Leistungen der Städte in den Bereichen Luftqualität, Lärm, Biodiversität und Grünflächenmanagement, Wasser, Abfall, Klimaschutz und Klimawandelanpassung ein. Es werden aber auch die ambitionierten Ziele der Teilnehmer bis 2030 und darüber hinaus gesichtet sowie die Bewerbung in Konkurrenz zu anderen Bewerberstädten evaluiert. Die offizielle Verleihung des „Green Capital Awards“ wird am 23. und 24. Oktober 2024 in Valencia durchgeführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2024 um 15:10 Uhr aktualisiert