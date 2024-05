Durchsuchung endete mit Festnahme: Mieter ging auf Polizisten los

Eine scheinbar routinemäßige Durchsuchung eskalierte zu einem gewaltsamen Vorfall in Wien. Die Beamten betraten die Wohnung nach mehrmaliger Ankündigung und fanden sich in einer düsteren, verlassenen Szenerie wieder. Plötzlich jedoch, aus dem Dunkel heraus, griff ein Mann die Polizisten an. Mit bloßen Fäusten soll er auf sie losgegangen sein, was die Beamten dazu veranlasste, Pfefferspray einzusetzen, um sich zu verteidigen und den Angreifer zu überwältigen.

46-Jähriger trotz heftiger Gegenwehr festgenommen

Der mutmaßliche Täter, ein 46-jähriger österreichischer Staatsbürger, wurde trotz massiver Gegenwehr festgenommen. Die Vorwürfe lauten auf versuchte schwere Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Der Mann befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam, während die Ermittlungen zu diesem beunruhigenden Vorfall weitergehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2024 um 15:14 Uhr aktualisiert